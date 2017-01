Mécontentement dans les lycées !

Par DDK | Il ya 30 minutes | 19 lecture(s)

Le conseil des enseignants des lycées d’Algérie (CELA) menace d’aller vers des grèves illimitées pour dénoncer les ponctions sur salaires qui ont atteint les 20%.

Réuni samedi dernier en session ordinaire, le CELA a dénoncé les ponctions sur salaire qui ont atteint jusqu’à 20%(entre 10 000 DA et 20 000 DA) du salaire du travailleur, ponctions décidées dans la précipitation et d’une façon anarchique sans ouverture de négociations. "Par cette décision, le ministère vient de pénaliser les élèves victimes des décisions de la tutelle", lit-on dans le communiqué de ce syndicat. Une situation, poursuit la même source, "qui pousse les travailleurs vers des grèves illimitées". «Dans toutes les grèves de l’éducation dans le monde, vu la sensibilité du secteur, des négociations sont ouvertes sur ces ponctions pour laisser les enseignants rattraper les cours perdus», a expliqué le CELA dans le même document. Par ailleurs, le CELA met en garde «contre les mesures d’austérité que le gouvernement algérien continue à multiplier pour faire face à la Crise économique sans tenir compte des protestations des travailleurs ni des conseils des syndicats». Parmi ces mesures, le CELA évoque l’adoption de la loi de finances 2017 «qui porte un coup fatal au pouvoir d’achat des travailleurs déjà bien entamé en 2016». Ce syndicat dénonce le fait que "le gouvernement contraigne les travailleurs à accepter la réforme de la retraite ainsi que la réforme du code du travail élaboré par les patrons contre les travailleurs". Cette entité syndicale a déploré le fait que ces mesures drastiques soient justifiées par la chute du prix du pétrole en Algérie, ce qui engendrera inévitablement l’affaiblissement du pouvoir d’achat du fonctionnaire. «Face à ces conditions dramatiques insupportables et inacceptables de la part de tous les travailleurs algériens; cette situation difficile nous interpelle, nous, les travailleurs pour nous élever contre cette politique d’austérité», a ajouté la même source. De ce fait, le CELA a adhéré hier à l’action décidée dans le cadre du front syndical par la participation du syndicat aux rassemblements régionaux organisé dans les wilayas d’Ouargla, Batna, Oran et Blida. Par ailleurs, le syndicat a salué l’initiative du ministère du travail d’avoir invité pour la première fois les syndicats mais considère que "le débat et le dialogue ouvert avec le ministre du travail est à double tranchant et on doit rester toujours vigilants et mobilisés surtout en ce moment".

L.O.Challal