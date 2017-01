Don d’un lot de couettes au profit du CRA

Par DDK | Il ya 31 minutes | 26 lecture(s)

Un lot de 206 couettes a été offert au Croissant rouge algérien, bureau de Tizi-Ouzou, par l’Union des grossistes de la wilaya. La cérémonie de remise de ce don a été organisée au siège du CRA de la ville de Tizi-Ouzou, hier, en présence des autorités locales, de représentants de différentes organisations civiles, à l’instar de la DAS, de la direction du commerce, de la CASNOS, de représentants de différents partis politiques tels le RND, le MPA, le FLN, le RCD, ainsi que des représentants de la Fondation Amirouche.

Ce don de couettes, qui s’inscrit dans le cadre des actions sociales et humanitaires de l’Union des grossistes de la wilaya de Tizi-Ouzou, est destiné aux SDF et aux familles nécessiteuses de la région. «Nous avons décidé d’honorer nos engagements pour cette nouvelle année, à l’occasion de la saison hivernale, avec ce don de couettes au Croissant rouge algérien de Tizi-Ouzou», dira Samir Djebbar, président de l’Union des grossistes de la wilaya de Tizi-Ouzou, lors de sa prise de parole.

L’intervenant expliquera que cette action de solidarité «est une obligation morale pour les grossistes, dans le sens où elle illustre les valeurs ancestrales de solidarité et d’union, notamment en cette période de Yennayer». Et d’ajouter : «Notre Union se veut un acteur fiable et efficace au sein de la société, non seulement pour défendre les intérêts propres à notre organisation mais aussi pour être un catalyseur de l’action sociale dans notre wilaya».

Pour sa part, le responsable du Croissant rouge algérien de Tizi-Ouzou, M. Bouaziz, informera que la distribution des couettes allait débuter le soir même, en présence des donateurs .

Hocine Moula