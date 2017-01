Mairie fermée à Souk El-Tenine et sit-in devant la wilaya

Par DDK | Il ya 24 minutes | 42 lecture(s)

Malgré la réalisation, ces dernières années, de programmes plus ou moins importants, la crise de logement perdure et les demandeurs sont de plus en plus nombreux. Pour un retard constaté dans l’établissement de la liste des pré-bénéficiaires des 80 logements promotionnels aidés de Souk El-Tenine, les postulants ont réagi, hier, en procédant à la fermeture du siège de leur mairie. Seize mois sont passés depuis l’achèvement du projet et pourtant la liste n’a pas encore été établie. Par cette action de protestation, les demandeurs veulent pousser les autorités compétentes à prendre le taureau par les cornes et afficher, enfin, la liste des bénéficiaires. Ceux du projet des 140 logements du même type, LPA en l’occurrence, d’Amizour ont observé, dans la même matinée, un sit-in de protestation devant le siège de la wilaya pour exiger des autorités une éclaircie au sujet de ce projet qui dure depuis un quinquennat et dont deux listes ont été faites séparément par le promoteur et le chef de daïra. En effet, alors que le promoteur avait établi, conformément à la réglementation, c’est à dire un trimestre après le lancement des travaux, une première liste de pré-bénéficiaires dont les concernés ont été informés, voilà que deux années plus tard, une autre liste a été établie par la commission de daïra présidée par le chef de daïra d’Amizour. Ceci a poussé les postulants retenus sur la première liste à multiplier, depuis, les actions de protestation pour faire valider leur liste. Et le sit-in d’hier est une énième action de protestation de ces derniers.

A. Gana