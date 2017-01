8 RN et 9 CW fermés suite aux intempéries

Par DDK | Il ya 25 minutes | 42 lecture(s)

Les services de la gendarmerie nationale ont fait savoir, hier, que huit routes nationales et neuf chemins de wilaya sont restés fermés à la circulation, suite aux intempéries. «Suite à la persistance des perturbations atmosphériques, les services de la gendarmerie nationale ont enregistré jusqu’à la journée d’hier, la fermeture de huit routes nationales et neufs chemins de wilaya, à Blida, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Tizi-Ouzou, Mostaganem et Relizane», lit-on dans le communiqué rendu public, hier, par la celle de communication de la gendarmerie nationale. Cette dernière a fait savoir que les wilayas les plus touchées sont Mostaganem, Tizi-Ouzou et Bouira. «Les routes les plus affectées sont la route nationale 30, reliant la wilaya de Tizi-Ouzou à Bouira, notamment entre les communes de Boghni et Iboudraren, et la RN reliant Mostaganem à Chlef», souligne-ton dans le même communiqué. Pour ce qui est des accidents de la circulation routière, enregistrés durant la journée d’avant-hier, le même document a fait état de 13 accidents qui ont causé la mort de cinq personnes et des blessures à 12 d’autres, au niveau national. De leur côté, les services de la protection civile ont fait savoir que cinq personnes ont été tuées et quatre autres blessées dans quatre accidents de la circulation survenus au cours de la même journée, à travers le territoire national. «La wilaya de Batna déplore le bilan le plus lourd avec trois morts et trois blessés, suite à une collision entre deux camions et un véhicule léger, survenue dans la commune de Bitam», indique-ton dans un bilan rendu public, hier, par les mêmes services. Par ailleurs, deux personnes ont perdu la vie, asphyxiées par l'inhalation de monoxyde de carbone, dans la wilaya de Mascara, alors que 11 autres ont été secourues par les éléments de la protection civile qui leur ont prodigué les soins de première urgence dans les wilayas de Médéa, Djelfa, Tébessa et M'Sila.

Samira Saïdj