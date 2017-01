Marche des étudiants en médecine dentaire

Par DDK | Il ya 26 minutes | 34 lecture(s)

Les étudiants en médecine dentaire de l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou ont marché hier avant d’observer un sit-in devant le siège de la wilaya. Cette protestation «rentre dans le cadre du mouvement national», observé par neuf départements de médecine dentaire, à travers le pays, indique-t-on sur place. La marche s’est ébranlée depuis la faculté biomédicale, dans la matinée. Ainsi, les protestataires ont fait le tour de la ville en passant par les axes principaux, pour, enfin, arriver au siège de la wilaya, où ils ont observé un sit-in et demandé à voir le wali. Tout au long du chemin parcouru, les protestataires ont scandé, à haute voix, les motifs leur action de protestation. «Le glissement catégorique de la 13 à la 16» était, entre autres, l’un des motifs acclamé par lesdits protestataires. «La 13, c’est le bac +5, la 16 correspond au statut de docteur en médecine dentaire. Le statut a changé, mais pas la catégorie», explique un étudiant. La deuxième revendication est «la révision du programme pratique de la 6e année». Aussi, il est réclamé «cinq services au lieu de deux, l’ouverture de nouvelles spécialités, ainsi que l’augmentation du nombre de postes et de la bourse en cycle clinique». Ainsi, les étudiants se disent «déterminés» à poursuivre ce mouvement de protestation et à «résister» à toute entrave. En outre, ils ont exprimé leur mécontentement suite à leur entretien avec des responsables du ministère de l’enseignement supérieur. En effet, ces derniers avaient reçu, mardi passé, une délégation d’étudiants à laquelle ils ont formulé des promesses qui n’ont pas convaincu, semble-t-il. «On a été reçus, et on nous a fait des promesses. Mais, Le PV qui nous a été transmis par le ministère n’avait rien des spécificités de nos revendications», a affirmé un membre du comité des étudiants en médecine dentaire. «Aujourd’hui, on réaffirme nos revendications et notre position de maintenir la grève jusqu’à la satisfaction de nos réclamations. On souhaite, aussi, nous entretenir avec le wali sur la question», ajoutera le même membre. Pour rappel, les étudiants ont enclenché une action protestation semblable, il ya de cela une semaine, où ils ont exprimé quelques préoccupations locales qui ont été, aussitôt, prises en charge, a-t-on appris. Il est à noter qu’une délégation d’étudiants a été reçue, hier, par le chef de cabinet du wali, et une réunion s’est tenue, durant l’après-midi du même jour, au niveau du département de médecine dentaire. Cette rencontre a regroupé lesdits étudiants, les enseignants, et des représentants de l’administration du département et de la faculté, a-t-on appris du Pr Messaoudi, doyen de la faculté concernée.

Kamela Haddoum.