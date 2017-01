Les directeurs d’établissements instruits pour établir un planning

Par DDK | Il ya 26 minutes | 35 lecture(s)

Le directeur de l’éducation de la wilaya de Bouira, Mourad Bouziane, a déclaré, jeudi dernier, en marge des assises d’évaluation des résultats scolaires dans le secondaire, que des instructions ont été données aux directeurs des lycées pour établir un planning de rattrapage des cours, au niveau des établissements touchés par les dernières intempéries. Toujours selon M Bouziane, les cours de rattrapage se feront durant les samedis et mardis après-midis. Cependant, le DE a souligné que ses services vont laisser le choix aux directeurs de décider, eux même, de l’horaire qui leur convient car chaque établissement a ses spécificités, sachant que, toujours selon le DE, le retard accusé diffère d’un établissement à un autre. «Dans chaque établissement il y a un conseil pédagogique, dont les membres se réuniront et décideront de la feuille de route à adopter pour rattraper le retard», a noté le DE. Ce dernier a tenu à rassurer les parents que le retard sera rattrapé dans les meilleurs délais durant ce deuxième trimestre. Pour lui, il n’est pas question de laisser les cours s’accumuler ou attendre jusqu’au troisième trimestre. Les inspecteurs seront là pour veiller au bon déroulement du planning de rattrapage, précise-il. Sur un autre volet et concernant l’incident enregistré mercredi dernier dans une école d’Ath Laaziz, le directeur de l’éducation a tenu à préciser que l’intoxication au monoxyde de carbone, dont étaient victimes 17 écoliers, n’est pas due à un appareil de chauffage défectueux, mais à un fût de gasoil entreposé tout près de la salle de cours. Un fût qui laissait échapper des odeurs de gasoil. «Je précise qu’aucun problème de chauffage n’a été enregistré au niveau des huit salles que compte de cette école», a déclaré le DE et d’ajouter : «J’ai dépêché une commission sur place et le fût en question a été déplacé loin des salles de cours». Au sujet du chauffage au niveau des établissements, M. Bouziane fera savoir qu’il n’existe aucun problème de chauffage à travers les établissements de la wilaya. «La direction de l’éducation dispose d’un stock important d’appareils de chauffage. Je lance, d’ailleurs, un appel aux directeurs des établissements, inspecteurs et associations de parents d’élèves de signaler tout manque en appareils de chauffage». S’agissant de la restauration, Mourad Bouziane a reconnu que, durant le premier trimestre, il y a eu quelques problèmes au niveau de certains écoles primaires dus à des problèmes de procédures administratives. Mais, il rassurera que la situation a été assainie depuis. Le DE fera, aussi, remarquer qu’il est question du renforcement des établissements en effectifs (ouvriers),en coordination avec les services de la DAS. Enfin et concernant certains projets relatifs à la santé scolaire, portant réalisation d’UDS, le directeur de l’éducation a révélé que certains de ces projets verront probablement une levée de gel et le lancement de leurs travaux.

Djamel M.