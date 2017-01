Formation des femmes élues à l’APW

Par DDK | Il ya 25 minutes | 36 lecture(s)

Une vingtaine de femmes élues (issues de différentes tendances politiques), venant des wilayas de Djanet, Béjaïa et Tizi-Ouzou, suivent, depuis le 28 janvier, une formation de trois jours au siège de l’APW de Tizi-Ouzou.

Ce stage, organisé par le CIDEF, en collaboration avec l’assemblée locale, vise à former les participantes à jouer pleinement leur rôle d’élues et à s’impliquer davantage dans la gestion des affaires des collectivités locales. Au premier jour de la formation, le conférencier, Dahmani Abdeslam, maitre de conférences à la faculté de droit de l’université de Béjaïa s’est longuement penché sur le code communal et celui de la wilaya. Il a également abordé la gestion des projets communaux. Au deuxième jour, les travaux se sont poursuivis avec l’explication des articles, des décrets, de la séparation des pouvoirs et du droit Algérien en général. Pour aujourd’hui, troisième et dernier jour de la formation, une réunion des élues est prévue, en présence d’élues d’Alger. Mme Malika Hamidchi, la chef de projet indiquera, à propos des objectifs de ces journées : «Ces rencontres répondent d’abord au souhait exprimé par les femmes élues elles-mêmes. Ce qui est encourageant dans le sens où les élues veulent progresser et avancer. Elles ne veulent pas faire uniquement de la figuration. Nous avions déjà auparavant formé des élues parlementaires, c’est d’ailleurs de là qu’est née l’idée de former les élues locales. Ces journées sont très profitables et nous tenons à remercier les élues de Tizi-Ouzou, sans qui cette rencontre n’aurait pas eu lieu. Nous tenons également à exprimer nos remerciements à l’APW de Tizi-Ouzou qui nous a ouvert la porte». A rappeler qu’il y a déjà eu deux rencontres similaires. Dans la première, les élues avaient abordé le thème de la communication et dans la deuxième, celui du concept-genre et l’intégration des femmes élues. Une autre rencontre est programmée pour les 18, 19, 20 et 21 février prochain, les élues s’attaqueront au thème de la citoyenneté et de la gouvernance.

A. B.