Salima Ghezali tête de liste du FFS à Bouira ?

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

Les choses s’accélèrent au FFS de Bouira, en prévision des prochaines élections législatives.

En effet, juste après l’installation de la commission ah-doc pour la préparation du congrès fédéral, le 17 janvier dernier, une nouvelle dynamique s’est installée et les six membres de ladite commission ont accéléré la cadence pour l’installation des sections communales, avant la date limite du 4 février, fixée par la direction nationale du FFS. Ainsi et selon une source proche du vieux parti de l’opposition, «pas moins de 20 sections ont été installées et des délégués ont été aussi élus, en l’espace de quelques jours seulement, pour le prochain congrès. Il ne manquerait que quatre sections pour atteindre le quorum fixé par les statuts du parti pour la tenue du congrès fédéral, à savoir 50% +1 de représentation à l’échelle des communes de la wilaya». Ces quatre dernières sections seront installées «au cours de cette semaine avant le vendredi prochain, au niveau des communes d’Ahnif, Bechloul, El-Esnam et Bir-Ghbalou», affirme notre source. Par ailleurs, la même source assure également que la liste électorale pour les prochaines législatives ne sera connue qu’après l’installation officielle de la fédération et du conseil fédéral de Bouira, qui se fera après le congrès fédéral. Concernant les candidats qui seront retenus à la liste FFS de Bouira, notre source fera savoir qu’une «proposition a été déjà formulée à la journaliste-écrivaine et ancienne conseillère de feu Hocine Aït Ahmed, Salima Ghezali, pour chapeautée la liste des législatives. Des contacts ont été noués entre des cadres du parti et l’écrivaine originaire de Bouira, et cette dernière a demandé un temps de réflexion. Une première dans les annales politiques du pays, puisque jamais une femme n’a chapeauté une liste électorale depuis l’ouverture démocratique en 1989. Autre Salima Ghezali, trois autres cadres locaux sont aussi pressentis pour conduire la liste du FFS à Bouira. Il s’agit de l’ancien fédéral et vice-président de l’APW, Said Deradj, du premier secrétaire de la section FFS de Bouira et président de l’ordre national des architectes, Noureddine Ait Yehyaten, ainsi que Djamal Bahloul, actuel membre du conseil national du FFS. Les chances de ce dernier sont maigres, surtout qu’il a toujours été perçu comme un fidèle de Rachid Halet, l’ancien membre du présidium du FFS récemment radié du parti pour «fautes graves». Pour le quota des femmes, notre source fait état d’un commun accord pour la nomination de Mme Khitouss Ôuba, actuelle élue à l’APW de Bouira.

Oussama Khitouche