Le SG de l’APC démissionne

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

Le secrétaire général de la mairie de Saharidj, M. Idder Lamara, a remis sa démission jeudi dernier. Par cette action, il veut protester contre le «dysfonctionnement de la majorité des services y compris ceux classés de névralgiques, dont celui chargé de la collecte d'ordures, ayant des répercussions négatives, immédiates et directes sur le cadre de vie de la population». Aussi, et de guerre lasse, ce fonctionnaire vient de jeter l'éponge et refuse de revenir sur sa décision au point où le maire a fini par l'accepter en désignant un intérimaire à sa place en la personne de M. Abbas Khelifa. Ce dernier était attaché d'administration exerçant au niveau de la même municipalité depuis 1985, cela en attendant le recrutement ou l'affectation d'un nouveau secrétaire général. Notons que le secrétaire général démissionnaire a été affecté à ce poste en 1998 et a assuré aussi la double fonction de SG et d’intérimaire du maire durant trois ans entre 2002 et 2005, durant les évènements du Printemps noir. Lors de notre passage au niveau du siège de l'APC hier, l'intérimaire qui vient de prendre fonction s'est attaqué en premier lieu à ce lancinant problème de dysfonctionnement dans les rotations de collecte d'ordures en convoquant les équipes des éboueurs pour arrêter un nouveau programme de ramassage d'ordures à raison d'une rotation par semaine pour chacun des 06 villages et 02 rotations par semaine pour chacun des quartiers du chef-lieu. Rappelons que cette défaillance des équipes d'éboueurs a suscité plusieurs fois l’ire des citoyens au point où ceux du chef-lieu ont fini par aller d'un commun accord durant la dernière semaine de décembre 2016 déverser leurs ordures ménagères dans le hall d'entrée même de l'APC. Une semaine plus tard, ce sont ceux du village d'Ath Oualvan qui ont suivi en fermant l'APC en guise de protestation.

Oulaid Soualah