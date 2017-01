La faculté des sciences bloquée !

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

La faculté des sciences et sciences appliquées de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira, a été bloquée hier par les étudiants de la spécialité génie biomédical. Ces derniers, qui sont en grève depuis jeudi dernier, ont décidé de «radicaliser» leur mouvement de protestation, et ce, afin de pousser l’administration à prendre en compte leur revendication, qui n’est rien d’autre que «la reconnaissance officielle de leur diplôme par la fonction publique». Ainsi, les sept départements que compte cette faculté étaient bloqués hier. Dans une déclaration rendue publique, hier, les étudiants grévistes assurent que le mouvement de grève sera maintenu jusqu’à la satisfaction de leur revendication : «Nous, les étudiants de génie biomédical, avons décidé lors de l’assemblée tenue lundi dernier, avec la présence du doyen de département génie électrique M. Arbaoui et le vice-recteur de l'Université M. Aissaoui, du maintien de notre grève illimitée. Après avoir examiné et discuté notre situation actuelle, nous avons décidé de continuer notre grève jusqu'à obtention d’une réponse favorable qui est la reconnaissance de notre diplôme par la direction de la fonction publique», ont-ils assuré. Ils affirment aussi qu’une commission a été chargée de prendre attache avec les étudiants de la même spécialité au niveau de toutes les universités à l’échelle nationale, et ce, afin de «généraliser le mouvement de protestation».

