Baisse des prix dans les prochains jours

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

Le prix de la pomme de terre, qui a connu une hausse récemment suite aux mauvaises conditions météorologiques, commence à baisser progressivement.

«Les prix de la pomme de terre vont poursuivre leur baisse pour se stabiliser dans les prochains jours, autour de 40 DA le kilo», a affirmé le président de la Fédération nationale des producteurs de plants et de pomme de terre, Ahcène Kedmani, lors de son passage hier sur les ondes de la chaîne I de la radio nationale. Le président de la fédération s’attend à une bonne récolte. Dans ce cadre, l’invité de la radio nationale a annoncé que la production de la pomme de terre devrait atteindre cette saison 1,8 millions de quintaux. Le surproduit, évalué par le président de la fédération en question à 80 quintaux, sera stocké pour parer aux périodes de pénurie et juguler la spéculation. Selon lui, d'importantes quantités de pomme de terre ont été déstockées afin de stabiliser les prix de ce produit de large consommation qui ont flambé récemment à cause des intempéries qui ont empêché les producteurs de récolter leur produit. À une question sur l’évolution du projet «zéro importation de semence d'ici 2019», le président de la fédération nationale des producteurs de pomme de terre a indiqué que, «grâce aux efforts consentis par les producteurs et les autorités, l’Algérie n’importe aujourd'hui que 20% des semences alors que 80% sont produites localement». «Pas moins de 120 entreprises produisent les semences de pommes de terre et leur production atteint les 400 000 tonnes, ce qui représente un saut qualitatif dans la production des semences», a-t-il encore indiqué. Il y a lieu de rappeler en outre que l'Algérie qui importe pour 60 à 80 millions d'euros de semences de pomme de terre annuellement, s'est fixé un objectif de zéro importation de cet intrant agricole de la classe A. En fait, pour répondre à ses besoins de consommation, le pays importe trois catégories de semences: la semence classe SE (super élite), classe E (élite) et classe A, laquelle représente jusqu'à 60% des quantités importées par le pays.

L.O.Challal