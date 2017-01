Un motocycliste gravement blessé

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

Un accident s'est produit sur la RN68, non loin du barrage fixe des forces combinées de Tikantarth N'Chachith, entre un véhicule léger de marque «Nissan» et une moto. Le motocycliste, gravement blessé, n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention rapide et à la promptitude des éléments de la Protection civile de Tizi-Gheniff qui l'ont pris en charge, avant de l’évacuer vers le service des urgences de l'hôpital de Draâ El-Mizan. Par ailleurs, les éléments de la brigade locale de la gendarmerie, avertis par leurs pairs du barrage, sont intervenus pour ouvrir une enquête et libérer cette importante voie, où la circulation a été interrompue.

Essaid Mouas