Les enseignants dans l’embarras

Encore une fois, les enseignants et travailleurs du secteur de l’éducation dans ses différents paliers de la wilaya Béjaïa font face au problème du retard dans le virement de leur prime de rendement. Celle-ci qui devait leur être payée avant le 25 décembre n’est pas encore virée. Ni les fonctionnaires qui perçoivent leurs paies par virement bancaire, ni ceux qui le font par CCP n'ont été payés. À la poste, depuis plus d’une semaine, c’est toujours la même réponse qu’on donne aux fonctionnaires qui se présentent pour retirer leurs dus : «Pas encore !» Par les temps qui courent, avec la cherté et les dernières augmentations des prix, la prime de rendement reste l'unique bouée de sauvetage pouvant permette à certains de respirer un moment, car, rares sont ceux qui peuvent se targuer d’avoir fait des économies une fois la fin de mois bouclée. C’est l’inquiétude au sein de la corporation. Les enseignants se plaignent sans arrêt de ces retards récurrents dans le versement des primes et de la paie. Par exemple, le salaire du mois de décembre qui devait être viré le 12 ne l'a été que le 18. L'on se demande pourquoi, cette pratique n’est si accrue que dans la wilaya de Bejaia. Comment parler de l'importance du secteur de l'éducation quand le principal acteur de ce même secteur est traité avec peu d'égards ? Peu importe les raisons, l’essentiel est que des milliers d’employés s’impatientent devant cet état de fait. Déjà, plusieurs enseignants pensent à procéder prochainement à un débrayage! Un mouvement qui va sûrement perturber le bon déroulement des cours et perturber davantage les élèves.

Saïd M.