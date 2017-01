L’ex-unité SONPEC de kherrata à reprendre

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Le wali de Béjaïa a effectué dimanche dernier un déplacement à travers les communes de Kherrata et de Draâ El-Caid.

Sur place, il s’est enquis de l’état d’avancement des projets en cours de réalisation. Ainsi, dans la commune de Kherrata, chef-lieu de la daïra, le wali a tenu tout d’abord à s’enquérir de tout ce qui est lié au projet de modernisation du tronçon routier de la RN9 longeant les gorges du Chabet El-Akra. Après avoir constaté l’état d’avancement des travaux et pris connaissance de l’état de leurs exécutions par le responsable du projet, il a instruit les parties intervenantes à renforcer le chantier en moyens humains et matériels pour son achèvement dans les délais impartis. S’agissant des ouvriers qui ont fait l’objet de cessations de travail par l’entreprise, il a demandé à ce que ces derniers soient réintégrés en priorité dans le cadre de la réalisation des trois tunnels prévus dans le cadre des travaux de modernisation de ce projet. Poursuivant sa visite, le Wali s’est déplacé à la zone d’activité de la commune de Kherrata située à la cité Mehrira où un projet de parc d’attractions est en cours de réalisation. L’investisseur privé en charge de ce projet à été invité à accélérer le rythme des travaux sachant qu’il s’agit d’une opération qui sera bénéfique en matière de loisirs et de détente pour les citoyens de la commune en plus des postes d’emploi qui seront créés. Dans le même sillage, le wali a exhorté, à cette occasion, les autres investisseurs devant être installés dans cette zone d’activité et qui sont déjà en possession du permis de construire à lancer dans les meilleurs délais leurs projets. Quant à celui concerné par la réalisation d’une laiterie, il lui a été signifié de se présenter auprès des services concernés de la wilaya pour retirer son Arrêté de concession pour entreprendre les dispositions nécessaires afin de lancer son projet. Le chef de l’exécutif de la wilaya a ensuite effectué une visite aux locaux de l’ex-unité SONPEC de Kherrata, où il a souligné «la nécessité de faire appel aux investisseurs privés désirant créer une unité industrielle dans le site où toutes les conditions sont réunies aussi bien avec son espace, avec ses 5ha de superficie, que ses structures annexes. Ce ne sera qu’une opportunité pour la création d’un nombre important de postes d’emploi. Ce périple conduira le wali à la cité des 248 logements sociaux locatifs, attribués récemment, où ont été constatés des retards dans les réalisations des VRD et de l’alimentation en gaz de ville, une situation qui n’a pas manqué d’attirer l’attention du Wali qui a instruit les parties concernées ainsi présentes à prendre les mesures qui s’imposent pour le lancement de ces travaux dans les meilleurs délais.

Enfin, le dernier projet ayant été au programme de la visite du wali au chef-lieu de la daïra concerne le projet de construction d’une polyclinique à la cité nouvelle qui a enregistré un taux d’avancement des travaux de 55%. Cette nouvelle structure sanitaire composée d’un R+ 2 et d’un sous-sol, abritera tous les différents services liés à ses activités de santé et l’administration. Elle est dotée aussi de 3 logements de fonctions. Elle assurera la couverture sanitaires de trois importantes zones d’habitations, à savoir la cité nouvelle, celle des 75 logements, une partie du village de Djermouna ainsi que les localités environnantes. Dès son entrée dans le hall de la polyclinique, le wali a ordonné aux parties concernées de prévoir une entrée spécialement conçue pour les personnes handicapées. S’agissant de la date d’achèvement du projet, l’hôte de la daïra a demandé de le terminer dans les délais les plus courts. Ainsi, les entreprises de réalisation ont promis au wali de livrer le projet le 8 mai 2017, date de la commémoration des massacres du 8 Mai 1945 à Kherrata. La deuxième étape de la visite du wali a eu lieu dans la commune de Draâ El-Caid où il s’est rendu tout d’abord à l’antenne administrative de l’APC en visitant ses différents bureaux avant de discuter et d’écouter attentivement les doléances exposées par plusieurs citoyens de la commune, doléances pour lesquelles le premier responsable de la wilaya se dit «conscient de ces attentes légitimes qui nécessitent la prise en charge, et ce malgré le manque de moyens financiers dont dispose l’APC, ces problèmes seront réglés suivant les priorités à travers notamment les PCD». Le wali, tout en affichant sa volonté d’œuvrer à développer la région, n’a pas manqué d’exhorter les élus locaux à prendre en considération les préoccupations de leurs administrés. Dans la localité de Réhamine, le wali a procédé à la mise en service du réseau d’alimentation en gaz de ville de 600 foyers, avant de visiter l’école coranique d’Adjioun, où un accueil exceptionnel lui a été réservé.

