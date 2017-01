145 affaires liées au trafic de stupéfiants enregistrées

Par DDK | Il ya 1 heure | 71 lecture(s)

Les services de la sûreté de wilaya de Bouira ont rendu public, hier, leur bilan d’activités pour l’année 2016. Selon le communiqué de leur cellule de communication, pas moins de 2 614 affaires d’atteintes aux personnes et aux biens ont été enregistrées durant l’année 2016 et 2 520 personnes ont été arrêtées. Toujours selon le même document, 2 146 affaires ont été résolues et 1150 sont encore au stade d’enquêtes. Toutes ces affaires concernent essentiellement des affaires d’agressions, de diffamation, de dégradation de biens d’autrui ou publics, ainsi que des vols ou des cambriolages. Pour la même période, les services de la police de Bouira ont recensé 146 affaires liées à la consommation, au trafic et à la commercialisation de drogues et autres stupéfiants. 145 ont été résolues et une seule est toujours en cours d’enquête. Pas moins de 190 personnes ont été arrêtées et une quantité globale de plus de 6 kg de diverses drogues a été saisie par la police. Sur le volet de la sécurité publique en milieux urbains, les mêmes services ont recensé, toujours durant l’année écoulée, 227 accidents matériels de la circulation, ayant occasionné 274 blessés et 10 morts. Concernant la sécurité routière, plus de 16 589 amendes ont été infligées, 3 431 retraits de permis effectués et 237 véhicules mis à la fourrière. Pour la protection de l’environnement et l’urbanisme, les services de la police avancent le chiffre de 154 infractions, ainsi que 317 affaires liées à des commercialisations illégales au cours de l’année 2016.

