Consternation et choc à Ighil Ali et Adekar

Les localités d’Ighil Ali et d’Adekar, dans la wilaya de Béjaïa, sont sous le choc ! Et pour cause, deux Algériens, l’un natif d’Ighil Ali et l’autre d’Acif El-Hammam, commune d’Adekar, figurent parmi les six victimes de l’attentat ayant ciblé, dimanche soir, le centre culturel du Québec.

Dans des post sur les réseaux sociaux, des citoyens des deux régions déplorent la «perte tragique» des deux hommes, décrits comme «dévoués et attachés à leurs bourgs». Originaire d’Ighil Ali, Khaled Belkacemi, 60 ans, était professeur titulaire à la Faculté de sciences de l’agriculture et de l’alimentation (FSAA). Son fils Amir lui a rendu hommage sur sa page Facebook. «Mon père, un homme droit et bon, un exemple de résilience, un homme aimé de tous, un professeur et un chercheur émérite, un battant, qui a quitté son pays pour donner une chance à sa famille de vivre loin de l'horreur. Le destin nous a rattrapés», a-t-il écrit. Père de deux enfants, aujourd’hui adultes, le défunt était détenteur de deux doctorats en génie chimique, dont un obtenu en Algérie en 1995 et un autre obtenu à l’Université de Sherbrooke en 1990. Il faisait partie du Centre en chimie verte et catalyse et de l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF). «Je tiens à saluer les qualités humaines et le professionnalisme de mon collègue Khaled Belkacemi. Il était un homme très cultivé, passionné et engagé au sein de la Faculté. Son œuvre remarquable survivra à son départ subit qui nous attriste tous profondément», écrit le doyen de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation (FSAA), université Laval, dans un message adressé à la communauté universitaire. L’autre victime de cet horrible attentat n’est autre qu’Abdelkrim Hassane, originaire du village Acif El-Hammam, dans la commune d’Adekar. Il avait 41 ans et père de trois filles âgées de 10 ans, 8 ans et 15 mois. Informaticien, il est arrivé au Québec en 2010 et travaillait au gouvernement du Québec comme analyste-programmeur. Interrogée par une radio locale, sa femme, au bord des larmes, témoigne : «(…) J’ai perdu un mari, un papa et un ami et je trouve que c’est très triste parce que c’était une personne d’une bonté infinie. Tout le monde l’aimait. C’était un bon travailleur qui aimait la vie. Ils ont enlevé le papa de trois filles. Comment vais-je leur dire qu’elles ne verront plus leur papa? Comment vais-je faire? J'ai plein de questions, mais pas de réponse. C’était quelqu’un de correct, honnête et direct. Il aimait Québec parce qu’il trouvait la ville magnifique et tranquille, mais surtout parce que ses enfants aiment le Québec.»

