Des demandeurs de logements sociaux protestent

Il ya 1 heure

Des dizaines de demandeurs de logements sociaux, dans la commune d’Aïn Bessem, à une vingtaine de kilomètres à l’Ouest de la wilaya de Bouira, sont montés au créneau, hier, en organisant un rassemblement de protestation devant le siège de leur daïra. Ces derniers réclament «l’accélération des procédures et le lancement des opérations de relogement», dont la dernière en date remonte à l’année 2014. Ils affirment qu’ils se trouvent «dans des situations difficiles» et que leurs cas «nécessitent un recasement dans les plus brefs délais». Certains parmi les protestataires sont les résidents d’anciens haouchs du centre-ville et leurs maisons menacent actuellement ruine. Ils dénoncent par ailleurs le fait que la commission communale «ne s’est toujours pas déplacée pour les recenser». Nous apprendrons qu’à l’heure où nous rédigeons, le chef de la daïra d’Aïn-Bessem «reçoit les demandeurs pour étudier leurs cas un à un». Pour rappel, la commune d’Aïn-Bessem à bénéficié en 2016 d’un ensemble de 800 logements de type social (LPL), qui sont actuellement en voie de réalisation. Des projets qui ne sont pas suffisants pour alléger la pression sur le logement au niveau de cette commune, où le nombre des dossiers de demande avoisine les 5000.

