Le SG de la wilaya en tournée d’inspection à travers les daïras

Le secrétaire général de la wilaya de Bouira, M. Laardja Cheikh, a entamé, dimanche dernier, une tournée de travail et d’inspection à travers les daïras de la wilaya. L’objectif est d’étudier et de recadrer les budgets communaux et des programmes communaux de développements (PCD) proposés par les APC pour l’exercice 2017. Selon l’attaché de presse de la wilaya, ces sorties s’inscrivent «dans le cadre des opérations d’arbitrage des budgets communaux et des PCD pour l’année 2017. Elles visent à réorienter les propositions des APC vers les secteurs prioritaires inscrits par la wilaya, à savoir l’alimentation en eau potable, les réseaux d’assainissement et l’électrification rurale». Selon notre interlocuteur, trois rencontres ont été effectuées dans la journée du dimanche, notamment dans les daïras de M’Chedallah, Haïzer et Bordj Okhriss. «L’ensemble des maires et des responsables locaux ont été réunis pour débattre des projets qui devraient être pris en charge dans le cadre des PCD et pour redistribuer les cagnottes débloquées pour ce projet», a-t-il ajouté.

