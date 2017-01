Une commission pour l’approvisionnement

Par DDK | Il ya 1 heure | 86 lecture(s)

L’association nationale des commerçants et artisans (ANCA) a procédé à l’installation d’une commission professionnelle, pour assurer aux commerçants du détail l’approvisionnement en produits alimentaires, durant les périodes d’intempéries et des catastrophes naturelles

Cette décision a été prise, suite à la hausse vertigineuse des prix des produits alimentaires, notamment les fruits et légumes, depuis le début du mois en cours, à cause des exceptionnelles intempéries qui ont touché plusieurs régions du pays. «En raison du manque d’approvisionnement en produits alimentaires, suite aux perturbations atmosphériques, nous avons décidé de mettre en place une commission professionnelle, afin garantir la disponibilité des produits alimentaires, ainsi que la stabilité de leurs prix», lit-on dans le communiqué rendu public, hier, par ladite organisation syndicale. Cette dernière, a fait état, dans ce contexte, d’une étude en cours de réalisation dont le but est de déterminer les marges bénéficiaires des opérateurs économiques et des commerçants «pour de garantir la stabilité des prix des produits et de mettre fin au phénomène de la spéculation», indique-t-on dans le même document. Ainsi, le président de ladite association, El Hadj Tahar Boulenouar, a appelé les pouvoirs publics à mettre en place un plan national pour garantir la stabilité des produits afin d’empêcher les opérateurs économiques de manipuler les prix des produits à leur guise. «On appelle les autorités concernées à mettre en place un plan national pour stabiliser les prix des produits, à travers la stabilisation de l’approvisionnement et la réhabilitation des réseaux de stockage et de distribution, avec la participation des opérateurs économiques», a plaidé M. Boulenouar. Par ailleurs, dans le cadre de l’encouragement de la production nationale, l’association nationale des commerçants et artisans compte choisir 15 entreprises afin de promouvoir et d’assurer le marketing pour leurs produits.

Samira Saïdj