Plusieurs nouveaux projets mis en service

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

La SDC de Boumerdès a fait état, hier, des nouveaux projets de raccordement au gaz de ville et à l’électricité. Des projets ayant fait l'objet de la visite du wali, M. Madani Fouatih, la veille, au niveau de différentes localités environnantes. À présent, le réseau d’adduction au gaz naturel a atteint les 1 972 km, peut-on lire dans le communiqué de la direction susmentionnée, qui a donné pour chaque nouvelle localité bénéficiaire les détails suivants: «Pas moins de trois lots ont été raccordés au gaz de ville au village Matoussa de Chabet El-Ameur, avec un montant de 149 532 503,00 DA. Au douar Haouche Mohamed relevant de Sidi Daoud, deux lots ont bénéficié de 160 unités de gaz naturel, d'un montant global de 74 259380,00 DA. Le réseau de 1,163 km couvrant la cité Hai Boussaa à Cap Djinet, toujours à l'Est de la wilaya, est constitué de 150 unités estimées à 15 880 934,16 DA. Tout près de l'ex-Rocher Noir, les agglomérations de Ben Bakhta et Aoudia de Corso ont bénéficié au total de 602 unités, sur un réseau de 18,425 km. Au niveau des douars de Belhasnat, Ahl El Koudia et Takharat, relevant de Tidjelabine, le projet de 450 unités mis en service est estimé à 13 276 270,80 DA». Les projets susmentionnés ont été réalisés, pour la plupart, dans un délai allant de trois à dix mois, mais le taux de couverture en gaz naturel, qui est à présent de 43%, reste l'un des plus faibles sur le territoire national. De nombreuses municipalités semi-rurales, à l'instar de Timezrit et Taourga, sempiternellement enneigées, demeureront ainsi, pour cet hiver encore, exposées au froid rigoureux. Dans les localités de H'babcha et H'zazta, relevant des communes de Khemis El Khechna et Larbaâtache, des projets de branchement de nouvelles lignes électriques ont été également mis en service, ainsi que d'autres agences commerciales de l'ex-Sonelgaz à Tagdempt, près de Dellys et Thenia, conclut le même communiqué.

Salim Haddou