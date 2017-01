Rassemblement de soutien au Dr Kamel-Eddine Fekhar

Par DDK | Il ya 1 heure | 91 lecture(s)

Une centaine de personnes, des étudiants en majorité, se sont rassemblées, hier, devant le portail de l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou en guise de soutien au Dr Kamel-Eddine Fekhar. «Nous sommes ici pour demander la libération du Dr Kamel-Eddine Fekhar et les 160 autres détenus depuis plus d’un an», dira d’emblée un des organisateurs de ce rassemblement qui se réclamait du collectif de jeunes kabyles pour la défense des droits de l’Homme. Quelques portraits de Fekhar ont été exhibés à côté des autres détenus par les participants, où on pouvait voir également le portrait de Slimane Bouhafs emprisonné, lui, pour «atteinte à l’islam». Pour rappel, le Dr Fekhar est accusé «d’incitation à la haine et à la violence» lors des événements de 2015 à Ghardaïa. En prison depuis octobre 2016, il observe une grève de la faim depuis le début de ce mois de janvier, et «son état de santé est préoccupant», selon son avocat. À noter que le rassemblant s’est déroulé dans le calme et aucun dispositif policier particulier n’était visible sur les lieux.

Hocine Moula