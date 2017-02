Concertation autour de la dépollution

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Avec les oppositions citoyennes et autres contraintes, la wilaya de Béjaïa enregistre de plus en plus de décharges sauvages sans que les projets de centres d’enfouissement techniques ou de décharges contrôlées ne voient le jour.

Alors considérant le secteur de l’environnement comme point noir au niveau de la wilaya et dans le but de passer à l’action pour concrétiser le projet de dépollution de toute la région de Béjaïa, tel que proposé par le club 92, le wali Hattab a invité cette association des entrepreneurs franco-algériens, présidée par Slimane Azzoug, qui était accompagné d’experts en matière d’environnement et de traitement des déchets ménagers, afin de présenter le mémorandum de la dépollution de la région, apprend-on auprès de la cellule de communication de la wilaya de Béjaïa. Pour ce dernier, le déchet n’est pas valorisé à sa juste valeur à Béjaïa. L’étude présentée par ce club préconise la mise en place d’un dispositif pour le traitement des 400 000 tonnes de déchets produites annuellement par la wilaya de Béjaïa. Celui-ci, une fois mis en place, verra le recrutement de plusieurs ouvriers et inclura également le dispositif ANSEJ pour les sous-traitances. Il dira que «des encadreurs vont se déplacer pour former les jeunes et les faire profiter des nouvelles technologies en matière de traitement de déchets». M. Azzoug n’omettra pas de mettre l’accent sur la nécessité de faire adhérer la population, notamment pour sa contribution au tri sélectif des déchets. Des ambassadeurs sont prévus pour orienter la population en premier temps. Ils seront placés au niveau des quartiers afin de contribuer à assurer une bonne collecte. Le wali a tenu à féliciter les membres de ce club pour le travail effectué. «Il s’agit d’un projet historique pour la wilaya», soulignera-t-il. Les ministères concernés seront tous saisis dans les prochains jours pour faire avancer ce projet et le lancer. Ce secteur doit être pris en charge de manière très sérieuse, pour préserver la santé du citoyen. Il faut désormais voir les déchets comme une source de richesses. «La wilaya de Béjaïa est une perle qu’on doit préserver», a déclaré le wali Hattab. Il rajoutera qu’elle va être, grâce à ce projet, «la wilaya pilote en matière de traitement de déchets». Il s’agit d’un challenge qu’il faut lancer pour classer la wilaya de Béjaïa comme wilaya écologique. L’environnement est une priorité pour le wali qui a décidé de mener une lutte contre la prolifération des décharges sauvages qui empoisonnent la vie des citoyens. M. Azzoug a tenu à saluer et à remercier le wali pour sa prise en charge rapide et sérieuse de ce dossier et la vision claire qu’il a présentée pour ce secteur.

A. Gana