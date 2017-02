Grande opération de volontariat !

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

L’association Imazighren environnement pour la protection de l’environnement, de la wilaya de Tizi-Ouzou, organise, en étroite collaboration avec la daïra de Ouadhias, l’APC, l’ADE, des transporteurs d’Ait El Kaid, les résidents du quartier OPGI et le club sportif amateur des Ouadhias, un volontariat après demain samedi, pour nettoyer le jardin du centre-ville et le quartier OPGI, sis au chef lieu des Ouadhias, au sud de Tizi-Ouzou. Cette activité écologique, sous le slogan «prenons notre environnement en main en agissant ensemble !», a pour objectif de redonner au jardin et au quartier OPGI un visage propre et attrayant. Ainsi, tout le monde est convié samedi à contribuer au nettoyage de ces deux lieux, actuellement en état de désolation. Hireche Lila, présidente de ladite l’association, indiquera à ce sujet : «Notre objectif suprême est de redonner à l’ensemble du territoire de notre wilaya son lustre d’antan. Nous comptons organiser ensemble plusieurs opérations de nettoyage, pour permettre à l’homme libre de vivre dans une atmosphère propre. Nous concentrons nos efforts sur l’organisation de la société civile en créant dans chaque daïra une section, pour, ensuite, entamer un long travail et débarrasser les coins et recoins de notre wilaya de son trop-plein d’ordures et de détritus. Le travail se fera dans l’entraide. A cet effet, nous invitons l’ensemble des personnes intéressées à se manifester, pour concrétiser ce rêve de redonner à notre wilaya son label de propreté». Signalons que l’association «Imazighen environnement», a, déjà, organisé diverses activités liées à l’environnement durant l’année 2016, année de sa création. En effet, elle a organisé durant le moins de mai de l’année écoulée, à l’université Mouloud Mammeri, une journée de sensibilisation à l’environnement, en juillet, une journée contre le gaspillage alimentaire, et en août, une journée d’information sur le développement local dans le respect de l’environnement. L’association a également participé à plusieurs cycles de formation dans la wilaya de Bouira et à l’organisation du semi-marathon de Ouacif en décembre 2016. «Nous avons dû reporter quelques unes de nos activités pour manque de financement. A présent, nous effectuons des démarches pour ouvrir des sections dans les 21 daïras, à commencer par Ouadhias et Ouaguenoun. Nous invitons, donc, les gens intéressés à se rapprocher de l’association ‘’Imazighen Environnement’’», fera savoir la jeune présidente de l’association. Et d’ajouter: «La liberté c’est surtout le respect de l’autre, de la faune, de la flore et de toute la nature. Toute la société est invitée à s’impliquer, car c’est la seule manière de remettre de l’ordre dans notre environnement».

H. T.