«34% des victimes sont des jeunes»

Par DDK | Il ya 1 heure | 85 lecture(s)

Selon l’expert de la prévention routière, Mohamed El Azouni, 34% des victimes des accidents de la circulation routière sont des jeunes, et 5% sont des enfants. «34% des victimes des accidents de la route, causés par l’excès de vitesse et le non-respect du code de la route, sont des jeunes, dont l’âge ne dépasse pas les 30 ans. Les enfants représentent 5% des victimes», a fait savoir, hier, à Alger, M. El Azouni, lors de son intervention sur les ondes de la chaine I de la radio nationale. Celui-ci a mis l’accent sur la nécessité d’intensifier le travail de sensibilisation dans la société, «puisque le facteur humain et le premier responsable des accidents de la circulation routière», a insisté, M. El Azouni. Ce dernier a, également ajouté, dans ce contexte, que les associations des parents d’élèves ont un rôle important dans la diminution du nombre de ces drames devant les établissements scolaires. Il s’agit, selon lui, de mettre en place un calendrier, pour la surveillance quotidienne et durant toute l’année devant les écoles. Ce dernier a fait remarquer que le parc national automobile a augmenté par rapport aux années 70. Pour ce qui est du nouveau code de la route, le même responsable a indiqué que son efficacité est liée à sa manière de mise en œuvre qui doit être «intelligente». Par ailleurs, et selon le bilan des services de la protection civile, 22 personnes ont été tuées et 785 autres blessées dans 780 accidents de la circulation, survenus du 22 au 28 du mois en cours, à travers le territoire national. «La wilaya d'Alger déplore le bilan le plus lourd avec 2 personnes décédées et 90 autres blessées, suite à 107 accidents de la route», a indiqué la même source.

Samira Saïdj