Un mort dans un accident sur le CW20

Par DDK | Il ya 1 heure | 85 lecture(s)

Un jeune homme répondant aux initiales K. A, âgé de 35 ans, a trouvé la mort, hier, dans un accident de la circulation survenu vers 10h, sur le CW20 reliant les communes de Sour El-Ghozlane et d’El-Hakimia, au sud de la wilaya de Bouira. Selon une source locale, l’accident s’est produit suite au renversement d’une voiture de type Chevrolet Aveo sur un virage, près de l’entrée de la ville de Sour El-Ghozlane. Le jeune conducteur aurait perdu le control de son véhicule. Ce dernier a rendu l’âme sur le coup et son corps a été transporté vers la morgue de l’hôpital de la ville. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour déterminer les causes exactes de ce drame.

O. K.