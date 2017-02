Les sciences juridiques à nouveau paralysées

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Les étudiants de la deuxième année Master du département des sciences juridiques de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira ont entamé, hier, un mouvement de grève. Ils sollicitent une prolongation de la date butoir réservée au dépôt des mémoires de fin d’études. Ainsi et selon les étudiants protestataires, la date fixée par l’administration est «loin d’être appropriée». Cela sachant qu’un bon nombre d’étudiants n’ont pas encore parachevé leurs travaux de fin d’études, vu l’entame très tardive des cours en début de l’année universitaire à cause des grèves récurrentes. Ces mêmes étudiants contestent la décision de l’administration qui a limité la date du dépôt pour le 20 du mois en cours. Les étudiants grévistes réclament aussi la tenue d’un nouveau conseil d’orientation pour les étudiants de la première année Master. Selon-eux, la majorité des vœux des étudiants n’ont pas été respectés et les orientations se sont faites d’une manière «anarchique». Un avis que ne partagent pas les services administratifs. D’après ces derniers, le département a déjà fait face aux grèves les années précédentes et n’ont jamais touché à la date du dépôt des mémoires. Concernant les orientations du premier master, les services de l’administration assurent que «les opérations se sont faites d’une manière légale et réglementé».

Aziz C.