Les travailleurs projettent un 4e sit-in samedi

DDK | Il ya 1 heure

Les 60 travailleurs du théâtre régional Malek Bouguermouh de Béjaïa vivent dans un malaise extrême. Faute de subvention convenable de leur tutelle, ils risquent de voir leurs salaires bloqués.

Toujours à cause du manque d’argent, 25 parmi eux, entre comédiens et techniciens, peuvent, si on ne trouve pas le moyen de les rendre permanents, se retrouver carrément dans la rue. Ils n’arrêtent pas de crier leur détresse. Ils alertent les autorités concernées et l’opinion publique. Ils préparent leur 4ème sit-in pour le samedi 4 février 2017. Leur calvaire a commencé le jour où leur ministère de tutelle a décidé, austérité oblige, d’opérer une ponction, tenez-vous bien, de 58% de la subvention qui leur est habituellement accordée, explique le président de la section syndicale des travailleurs, Farouk Mebarki, lors d’une conférence de presse animée, dans la matinée d’hier, dans la petite salle du théâtre, soit une ponction de 58% sur 7 milliards 900 millions. Il ne reste, donc, que 3 milliards 600 millions et la masse des salaires s’élève, d’après l’orateur, à 4 milliards 700 millions, soit un déficit de 1 milliard et 100 millions. Heureusement pour les travailleurs du théâtre que le directeur de l’ONDA leur a fait don d’un milliard pour leur permettre de respirer un tant soit peu. Les animateurs de la conférence se disent aussi très consternés par les déclarations du ministre de la Culture qui, au lieu de régler concrètement leurs problèmes de salaires, compare le théâtre de Béjaïa à celui de Mostaganem qui compte seulement 12 travailleurs. Les conférenciers auraient voulu que le ministre compare les productions des deux théâtres et d’accorder les subventions en fonction des productions. Chaque théâtre, soulignent-ils, a son histoire, ses spécificités et sa personnalité. Pour eux, il n’est pas question de standardiser la culture. Lors d’une réunion tenue le 23 janvier dernier au sein du théâtre, l’ensemble des travailleurs se déclarent insatisfaits des promesses données par le ministre en ce qui concerne le règlement de leurs problèmes et a fait ressortir les revendications suivantes : confirmation des 25 contractuels, remise du montant de la subvention à sa valeur initiale, épongement des dettes, nomination d’un directeur du théâtre et désignation d’une commission d’enquête.

B Mouhoub.