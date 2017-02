300 kits alimentaires et 5 groupes électrogènes distribués

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

La présidente du Croissant rouge algérien, Mme Saida Ben Habiles, était hier en visite dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Son déplacement était prévu dans le cadre d’une opération de solidarité. Arrivée en matinée, Mme Ben Habiles a été aussitôt reçue par le wali, M. Bouderbali, à son bureau, pour une réunion de travail à huis clos. A sa sortie de sa rencontre avec le wali, la présidente s’est contentée de saluer les présents avant de prendre la direction de la daïra d’Iferhounène. La présidente du croissant rouge algérien devait remettre 300 kits alimentaires au profit des familles démunies des communes d’Iferhounène, Illilten et Imsouhal lors d’une cérémonie prévue à la maison des jeunes d’Iferhounène. Vers le milieu de l’après-midi, une opération similaire était également prévue à Bouzeguène au profit des familles démunies des communes d’Illoula Oumalou, Ath Zikki, Bounaamane. En plus des 300 kits alimentaires, la présidente a distribué cinq groupes électrogènes au profit des comités de villages. À rappeler que la wilaya et l’assemblée populaire ainsi que la direction sociale ont décidé, depuis les premières vagues de froid, d’ouvrir un centre d’hébergement (jouxtant l’inspection de travail), au profit des migrants nigérians et des SDF. «114 personnes sont hébergées au centre qui est doté de toutes les commodités. Les réfugiés et les sans domicile fixe bénéficient aussi de repas chauds. Dans la matinée, ils sont régulièrement libérés pour vaquer à leurs occupations. C’est une action humanitaire et de solidarité pendant cette saison hivernale», indiquera une source au fait du dossier. À rappeler aussi que les grossistes de la wilaya de Tizi-Ouzou ont, pour leur part, organisé une autre opération de solidarité en distribuant des couettes aux nécessiteux, la semaine passée.

H. T