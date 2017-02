Plusieurs établissements scolaires en grève

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

Les enseignants de plusieurs établissements scolaires dans la daïra de Darguina ont procédé, depuis avant-hier, à un débrayage, alors que d'autres ont suivi hier, mercredi. En effet, le non-virement de la prime du quatrième trimestre de l'année 2016, ainsi que le non-assainissement des situations financières pendantes, tels les rappels d'échelons et de catégories, pourtant promis récemment par la DE, a poussé certains établissements à un débrayage spontané. L'on ne sait pas encore si ce mouvement va s'arrêter avec le virement de la prime ou s'il va se durcir. Au moment où certains parlent d'un problème au niveau du Trésor public, la majorité des enseignants ne sont même pas intéressés de savoir où réside le problème. Pour eux, l'essentiel est de percevoir leur dû à temps comme cela se fait dans la majorité des wilayas du pays. Certains trouvent que c'est une manœuvre de déstabilisation qui vise la wilaya identique à celle vécue dernièrement après la grève des commerçants suite à un appel sur Facebook. En tout cas, cette situation n'est plaisante pour personne. Et les enseignants se sentent doublement pénalisés, car ils sont privés de leurs moyens de subsistance en plus, leurs enfants, à l'instar de tous les autres élèves, subissent les désagréments qu'on connait suite à ce genre d'actions.

Saïd M.