La 5e édition lancée !

La commission chargée de l’environnement, de l’hygiène et de la santé de l’APW de Tizi-Ouzou, réunie jeudi à Tizi-Ouzou, a annoncé le lancement de la 5e édition du Concours du village le plus propre de la wilaya.

Les membres de la commission se sont entendus pour l’entame de l’opération de dépôt de dossier. L’opération retrait des formulaires de participation est d’ores et déjà lancée et les dépôts se feront à partir du 15 du mois en cours jusqu'au 15 avril prochain. Les villages qui souhaitent participer ont deux mois pour déposer leur candidature. Le dossier est allégé puisqu’il s’agit seulement d’adresser une demande manuscrite au président de l’assemblée et de remplir le formulaire de participation, un document que les comités de villages peuvent récupérer du siège de l’APW. Une fois l’opération de collecte de dossiers achevée, la commission se réunira avec les associations activant dans le domaine environnemental, les directions concernées et les représentants des villages lauréats de l’édition de 2016, pour établir un planning de sorties sur le terrain. Rappelons que l’édition de 2016 a vu la participation de 73 villages. Les villages lauréats étaient au nombre de 6. Boumessaoud dans la commune d’Imsouhal, a remporté la première place et s’est vu attribuer une subvention de 8 millions de dinars par l’APW et un autre montant de 10 millions de dinars par le ministre de l’environnement Abdelkader Ouali. Le 2e village, Aourir dans la commune Akbil a eu la somme de 7 millions de dinars. Bouane dans la commune d’Idjer, le 3e village propre a eu 6 millions de dinars, Ait Adela a réussi à gagner la 4e place et à s’accaparer de la somme de 5 millions de dinars. Boudjellil d’Irdjen s’est vu classer 5e et a eu 4 millions de dinars. Le village d’Ait Izid dans la commune de Souk El-Tenine a décroché la 6eme avec une enveloppe de 3 millions de dinars. Il est à signaler que lors des sorties sur le terrain, la commission attribue des notes sur tout ce qui a trait à la propreté des voies et places publiques, les sources et les fontaines, les cimetières, les lieux de culture et les monuments et aussi la gestion des déchets. À signaler également que le ministre présent lors de la dernière cérémonie de remise des prix aux villages lauréats a primé l’ensemble des villages participants et a aussi souhaité élargir ce concours à l’échelle nationale.

