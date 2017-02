Le barrage de Taksebt remonte à 50% de remplissage

Par DDK | Il ya 36 minutes | 58 lecture(s)

Le taux de remplissage du barrage de Taksebt est estimé à 50%, soit à quelque 95 millions mètres cube actuellement emmagasinés, a indiqué jeudi son responsable qui s’exprimait à l’occasion de la Journée nationale des zones humides dont le barrage de Taksebt fait partie. Cette quantité appréciable en eau a été enregistrée suite aux fortes chutes de pluies et de neiges et le taux sera revu à la hausse une fois que les neiges auront fondu et pourra atteindre les 70% et plus, précise la même source. De son côté, la direction des ressources en eaux n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction de voir les nombreuses retenues collinaires et les nappes phréatiques se remplir à nouveau. En effet, après avoir connu une période de sécheresse au cours des derniers mois de l'année dernière, les retenues collinaires ont enregistré un le taux de remplissage qui oscille entre 90 et 100%, précise la même source. Lors de cette journée, une opération de plantation d’arbres a été organisée par la direction de la Conservation des forêts au niveau du barrage de Taksebt, une zone humide artificielle où pas moins de 800 arbres ont été plantés dans la journée du jeudi. Il y a lieu de signaler que la wilaya de Tizi Ouzou compte cinq barrages humides artificiels et compte également 22 autres zones naturelles et 81 retenues collinaires, précisant que lors de la campagne hivernale de recensement effectuée par la Conservation locale des forêts, il a été observé plus 1170 oiseaux d’eau de différentes espèces au niveau de ces barrages. Ce nombre d’oiseaux migrants a été dénombré dans 5 sites aquatiques que sont le barrage de Taksebt, de Draa El-Mizan, de Djebla, d’Aïn Zaouïa et de Tizi-Gheniff ainsi que l’Oued Sébaou, a précisé le même responsable.

Nadia Rahab