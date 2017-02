Des villageois bloquent la route de Tikjda

Par DDK | Il ya 36 minutes | 77 lecture(s)

Des dizaines de citoyens du village Slim, relevant de la commune de Haïzer, au nord de la wilaya de Bouira, ont bloqué, durant la matinée d’hier, la RN33 reliant la ville de Bouira à la station climatique de Tikjda.

Les protestataires, qui ont fermé ladite route à l’aide de pneus enflammés, de troncs d’arbres et autres objets hétéroclites, ont réclamé l’accélération des travaux de raccordement de leur village au réseau de gaz naturel. D’après les villageois, les travaux du projet en question, inscrit en 2014, piétinent toujours. Ils affirment, aussi, que les délais initiaux de réalisation de 12 mois ont été consommés, alors qu’un important tracé du réseau de gaz n’a toujours pas été réalisé. «Le tracé de plus de 700 mètres, pour le raccordement de deux hameaux, n’a toujours pas été réalisé. Au centre du village, et malgré la finalisation des travaux et l’installation des niches à gaz, la mise en service se fait toujours attendre», dira l’un des protestataires. Notre interlocuteur a estimé que les deux entreprises en charge du projet sont responsables de ce retard. «Le projet a été lancé en 2014, et aujourd’hui, soit trois ans, nous n’avons toujours pas de gaz dans nos foyers. Les deux entreprises chargée du projet n’avancent guère au rythme convenu. D’ailleurs les travaux sont souvent à l’arrêt», confie notre interlocuteur. Les protestataires ont tenu à interpeller les responsables locaux, ainsi que ceux de la SDC de Bouira pour la relance des travaux et la finalisation du projet, dans les plus brefs délais. «Nous traversons, chaque hiver, des conditions très difficiles, surtout que notre village, situé au pied du Djurdjura, connaît des chutes de température et des neiges fréquentes. Parfois même le gaz butane manque. Nous recourons, de ce fait, au bois qu’on ramène de la forêt», a-t-il ajouté. Hier, dans la matinée, les protestataires campaient toujours sur leur position, et la route demeurait fermée. Bloqués, des milliers d’automobilistes, essentiellement des touristes qui se dirigeaient vers la station climatique de Tikjda, ont préféré rebrousser chemin.

Oussama Khitocuhe