Ouverture du tronçon Zirah -Boularbah

Par DDK | Il ya 36 minutes | 51 lecture(s)

Les travaux de confortement et de remise à niveau du tronçon de l’autoroute Est-ouest, entre Bouira et Lakhdaria sur une distance de 33 km, touchent à leur terme et la structure devra être remise à la circulation dans les prochaines semaines. C’est du moins ce qu’a assuré M. Mitichi Salah, responsable de l'Agence nationale des autoroutes (ANA), sur les ondes de la radio locale. Selon le même responsable, une nouvelle partie de l’autoroute a été mise en service jeudi dernier. Il s’agit de la partie reliant Zirah et Boularbah, sur une distance de 2,8 km. «Depuis le début des travaux de confortement, nous avons mis en service un total de 23 km. Nous avons encore deux parties en chantier. Il s’agit du tronçon de Ben-Haroun et celui de Lakhdaria. Les travaux avancent bien actuellement, et ces deux tronçons devraient être mis en services dans les prochaines semaines». M. Mitichi a également annoncé qu’un autre chantier de réhabilitation sera lancé sur l’autoroute cette semaine, au niveau de la descente d’Aïn Chriki où un glissement de terrain a été signalé.

O. K.