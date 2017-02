Un enseignant condamné à 5 ans de réclusion

Par DDK | Il ya 35 minutes | 68 lecture(s)

Un enseignant de sciences physiques a été condamné, avant-hier jeudi, à 5 ans de réclusion criminelle, par la cour de justice de Bouira qui l’a reconnu coupable d'un viol sur l’une de ses élèves, âgée de 15 ans. Les faits de cette affaire remontent au mois de décembre dernier. L’agression a eu lieu dans un garage situé à la périphérie de la ville de Bouira, loué par l’enseignant qui y proposait des cours de soutien. Les faits ont été révélés grâce à une amie de la victime qui a alerté les parents de sa camarade. Les parents ont alors alerté les services de sécurité qui ont aussitôt ouvert une enquête et procédé à l'arrestation du suspect. La victime quant à elle fut examinée par un médecin légiste qui confirma l'agression sexuelle. Lors du procès, l’accusé a nié les faits, mais le témoignage de la jeune fille et le rapport d’expertise médicale étaient très accablants. Le procureur de la République a requis une peine de 10 ans de prison ferme. L’accusé a finalement été condamné à 5 ans de prison ferme et une amende de 50 000 DA.

Bachir A.