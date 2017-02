Sit-in des enseignants

Par DDK | Il ya 36 minutes | 52 lecture(s)

Les enseignants du collège d’enseignement moyen Gouizi Saïd de la ville de Bouira ont observé, avant-hier, un arrêt de travail de deux heures et un sit-in à l’intérieur de l’établissement, afin de protester contre «l’exclusion arbitraire et injustifiée de l’intendante de l’établissement». Selon les enseignants protestataires, l’intendante de l’établissement a été sommée de quitter son logement d’astreinte suite à une décision de la direction de l’éducation. Pour eux, il s’agit d’une «décision arbitraire et non-fondée par la loi, qui offre le droit du logement à l’intérieur de l’établissement pour l’intendante». Ils affirment aussi qu’aucune proposition d’échange n’a été formulée pour l’intendante de l’établissement. Selon une déclaration du collectif des enseignants, un mouvement de grève, illimitée, sera observé d’ici la semaine prochaine «si la direction de l’éducation ne réagit pas rapidement pour réparer cette injustice».

