Baisse de plus de 18% en 2016

Par DDK | Il ya 47 minutes | 49 lecture(s)

Selon le Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes (Cnis), les importations des matériaux de construction ont baissé de plus de 18%, durant l’année écoulée.

«La facture d'importation des matériaux de construction (ciment, fer, acier, bois et produits en céramique) s'est chiffrée à 2,1 milliards de dollars (mds usd) en 2016, contre 2,57 mds usd en 2015, (-18,1%)», a rapporté, hier, l’APS. Cette baisse s’explique par plusieurs facteurs, notamment l'instauration du régime des licences d'importation appliqué au ciment portland gris et au rond à béton. Il s’agit, également, de la baisse des cours mondiaux de certains matériaux de construction. De ce fait, à l'exception des produits en céramiques, la valeur des importations des différents ciments, du bois, du fer et de l'acier, a enregistré une baisse durant la période allant du janvier à décembre 2016. «Les quantités importées ont également baissé en s'établissant à 9,8 millions de tonnes (Mt) contre 11,11 Mt (-11,74%) à l'exception du bois et les produits en céramiques, dont les volumes importés ont connu une hausse», a ajouté le Cnis. Ce dernier a fait état de la baisse des importations des ciments non pulvérisés, portland, alumineux, hydraulique. En effet, ils ont été importés pour un montant de 306,1 millions usd contre 474,3 millions usd (-35,45%), avec une baisse significative de la facture d'importation des ciments portland autres que blancs de 48,65%. S’agissant du bois destiné à la construction et ses dérivés, le Cnis a indiqué que sa facture d'importation a baissé à 562,7 millions usd contre 642,08 millions usd (-12,35%). Pour ce qui est des quantités importées, elles ont fortement progressé à 2,24 Mt contre 1,42 Mt (+57,54%). En revanche, la facture d'importation des produits en céramique (briques, dalles, carreaux et autres articles similaires) a augmenté à 59,04 millions usd contre 48,55 millions usd (+21,6%). «Les quantités importées ont aussi augmenté à 52.621 t contre 49.544 t (+6,21%)», a précisé la même source.

Samira Saïdj