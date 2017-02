La faculté des sciences économiques paralysée

Par DDK | Il ya 46 minutes | 34 lecture(s)

Les mouvements de grève et de protestation se poursuivent à l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira. Hier encore, la faculté des sciences économiques a été paralysée par un mouvement de grève initié par la ligue nationale des étudiants algériens (LNEA), et ce, afin de réclamer le report des examens du premier semestre prévus pour aujourd’hui dimanche. Selon une déclaration de ladite organisation : «Le planning des examens a été établi par l’administration de la faculté, sans consultation avec les étudiants et les durées des principaux modules ont été réduits». Les grévistes réclament ainsi l’élaboration d’un nouveau planning des examens du S1, avec notamment une période d’arrêt des cours ainsi que le respect du créneau horaire des principaux modules.

O. K.