Deux dealers récidivistes arrêtés

Par DDK | Il ya 46 minutes | 38 lecture(s)

Deux personnes ont été arrêtées, récemment, par les éléments de la brigade de la gendarmerie de Khemis El Khechna, pour commercialisation de drogue et vol qualifié. Agés ente 21 et 41 ans, les deux mis en cause, récidivistes, sévissaient à Alger, Tizi-Ouzou et Tipasa. Leur arrestation eut lieu suite à l'exploitation des informations, sur leur activité, parvenues aux instances sécuritaires concernées. Roulant à bord d'une voiture rutilante, où ils transportaient une importante quantité de leur matière nocive, ils ont été arrêtés précisément, il ya moins de dix jours, au niveau de l'intersection «Hammadi», sur un tronçon de la deuxième rocade sud d’Alger. Les gendarmes ont saisi, au terme de cette action, une quantité de 2295 comprimés de psychotropes et plus d'une dizaine d'autres stupéfiants, tels que «Rivatrol». Selon l'arrêt du renvoi, ces deux malfaiteurs préparaient, sur la base d'un mélange de ces stupéfiants et psychotropes, une potion d'une valeur de 1000 DA, très demandée dans le milieu de jeunes désœuvrés. Lors de leur arrestation, les deux inculpés étaient, également, en possession de deux téléphones portables de type «Samsung». Après avoir signé un procès verbal, reconnaissant les faits qui leurs sont reprochés, ils ont été présentés devant le magistrat instructeur, près le tribunal de la circonscription. Pour les chefs d'inculpation de commercialisation de drogue et vol qualifié, ces deux prévenus ont été placés sous mandat de dépôt dans la maison d'arrêt de Tidjelabine.

Salim Haddou