La «fête» prolongée à Béjaïa

Après la semaine de sensibilisation et d’information sur les zones humides, organisée à la fin de janvier, la conservation des forêts, en collaboration avec la dynamique association écologique et sportive Assirem Gouraya de Béjaïa, a célébré, du 2 au 4 février, la Journée mondiale des zones humides.

«Des zones humides pour la prévention des risques de catastrophes» est le thème de cette année. Plusieurs sites représentatifs des zones humides de la wilaya ont été choisis. Il s’agit du lac Tamellaht, du lac Mezaia, des Salines d’Imellahen de Feraoun, de la Cascade de Djerrida, à Darguina et, enfin, le massif forestier de l’Akfadou. Le lac Tamellaht est situé à proximité de Béjaïa-Plage, plus connue sous le nom de Bougie-Plage. Il possède des oiseaux migrateurs et une biodiversité en faune et flore. Ses eaux sont salées mais, hélas, il a été relevé une dégradation notable de cet espace. La visite à ce site a permis aux présents de procéder à un nettoyage symbolique ayant permis la collecte d’une centaine de sacs de détritus. Le lac Mezaia, situé à l’intérieur de la ville de Béjaïa qui possède aussi une diversité d’oiseaux migrateurs, est un site d’une beauté inouïe. Les présents ont profité de l’occasion de cette virée pour visiter l’exposition et prendre connaissance de la communication donnée sur le projet de MedWet en Algérie. Le deuxième jour a été consacré à la visite des salines d’Ichekaben, d’Iadnanen et d’Aït Ounir. La visite de la Saline d’Ichekaben a été faite sous forme de randonnée pour sa découverte par les participants représentés par une foule des grands jours. L’ambiance était celle d’une grande fête. L’arrivée sur ce site eut un effet magique sur les centaines de visiteurs drainés par cette heureuse initiative. Ils profitèrent pour procéder au nettoyage de la saline de ses déchets. Pour rejoindre les deux autres salines, les protecteurs de l’Environnement ont emprunté le sentier des saliniers qui mène de la saline d’Ichekaben vers celle d’Iadnanen, sur un itinéraire d’un km en procession indienne. Sur la crête du village, il est possible d’apercevoir les salines d’Iadnanen et d’Aït Ounir. Il a été procédé à la plantation symbolique d’un olivier à proximité de la saline. Au retour, les invités ont visité une exposition de produits du terroir organisée à l’école du village d’Aït Ounir. Au niveau du siège de l’association d’Ichekaben, il y a eu la présentation de communications et la remise de cadeaux au profit des enfants ayant concouru en dessin et au profit de trois saliniers, à raison d’un salinier par village. À noter que les cadeaux ont été offerts par l’association Assirem Gouraya. Le jardin d’enfants de Ghanou, sis au chef-lieu communal de Feraoun, a fait, également, l’objet d’une visite. Ghanou, ce rêveur qui a réalisé une œuvre en faveur de sa région puisqu’il a pu, au moyen de matériaux locaux, réaliser un jardin magique qui a captivé l’attention des gens, de la presse, des médias présents et des directions de wilaya. Enfin, avant-hier, le dernier jour de la manifestation, c’est la commune de Darguina qui a reçu la visite de ces amoureux de la nature. La découverte de la Cascade de Djerrida, qui est la plus haute d’Afrique du Nord, est l’objectif de cette virée. Arrivés au village d’Ait Braham, dans la commune de Darguina, plus de 70 participants à cette journée ont escaladé la montagne qui mène vers un lieu qui domine la Cascade de Djerrida. Le massif forestier de l’Akfadou a été une autre destination dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des zones humides. C’est l’Association Assirem Gouraya qui pris l’initiative de contacter, préalablement, l’association Arc-en-ciel du village de Tizi El Korn, limitrophe de ce massif, pour participer avec les agents de la conservation des forêts pour la découverte de quelques lacs comme le lac Alsus, situé dans la commune de Tifra. Les participants au nombre de 40 ont procédé à un nettoyage des lieux des détritus salissant le site. Il y a eu également l’organisation d’une communication ponctuée par un débat entre la délégation des forêts et les éléments de l’Association de Tizi El-Korn sur la préservation des sites naturels.

