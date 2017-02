10 morts et 15 blessés en une journée

Par DDK | Il ya 48 minutes | 57 lecture(s)

Les services de la gendarmerie nationale ont enregistré, durant la journée d’avant-hier, 16 accidents de la circulation routière survenus au niveau national, causant la mort à 10 personnes et des blessures à 15 autres.

«Durant la journée du 4 février 2017, 16 accidents de la circulation routière, dont 10 mortels, ont été recensés par les unités de la Gendarmerie Nationale à travers 14 wilayas du pays», lit-on dans le bilan rendu public, hier, par la cellule de communication de la gendarmerie nationale. Ces drames ont engendré le décès de 10 personnes, des blessures à 15 autres et des dégâts matériels importants à 19 moyens de locomotion impliqués, a fait savoir la même source. Il est utile de rappeler que le bilan des services de la protection civile fait état de 22 personnes tuées et 785 autres blessées dans 780 accidents de la circulation, survenus du 22 au 28 janvier, à travers le territoire national. «La wilaya d'Alger déplore le bilan le plus lourd avec deux personnes décédées et 90 autres blessées suite à 107 accidents de la route», a indiqué la même source. Par ailleurs, et selon l’expert de la prévention routière, Mohamed El Azouni, 34% des victimes de la circulation routière sont des jeunes. «34% des victimes des accidents de la route sont des jeunes, dont l’âge ne dépasse pas les 30 ans à cause de l’excès de vitesse et le non-respect du code de la route», a-t-il dit. En outre, les enfants représentent 5% des victimes.

Samira Saïdj