Le siège de l’APC fermé

Par DDK | Il ya 48 minutes | 76 lecture(s)

Les villageois d’Aït Imghour, dans la commune de Mechtras, relevant de la daïra de Boghni au sud de Tizi-Ouzou, ont procédé, hier, à la fermeture du siège de leur APC. Les villageois disaient vouloir interpeller les autorités locales en vue d’une prise en charge de leurs doléances exprimées depuis de nombreuses années. Les protestataires ont rendu publique une déclaration dont une copie nous a été adressée. «Notre village a 6 000 habitants, ce qui représente presque la moitié de la population de la commune de Mechtras. Pourtant, nous avons zéro projet de développement», écrivent-ils. Ils ajoutent plus loin : «Pendant cinq ans, les problèmes se sont accumulés. Hormis quelques petites réalisations, nous étions complètement exclus des radars de notre mairie. Pire encore, les petites miettes qui nous sont parvenues n’ont été réalisées qu’à moitié». Les signataires expliquent : «Le projet de revêtement des axes routiers du village n’ont été revêtus qu’à moitié, malgré les interpellation du comité de village qui n’a reçu aucune réponse de la part de l’APC, ce qui a motivé notre action d’aujourd’hui». Les villageois protestataires soulèvent également «le problème de la fontaine du roi dont l’eau se déverse depuis des années dans la rivière au lieu d’en faire bénéficier la population». Dans la même déclaration, les villageois exigent aussi «une meilleure prise en charge du transport scolaire pour permettre aux lycéens d’arriver dans de bonnes conditions et à l’heure à leurs cours». Les villageois terminent leur déclaration en prenant à témoin l’opinion publique et en lançant un cri de détresse à l’administration : «Nous avons des droits, nous sommes déterminés à les arracher. Soyez à la hauteur de votre mission». Un membre du comité de village, Azzi Salah, dira : «Nous sommes venus nombreux et avons fermé le siège de notre APC comme première action. à présent, nos représentants sont reçus à la mairie et nous exigeons des dates pour la prise en charge de nos doléances. Au cas où nous ne recevons pas des engagements concrets, nous envisageons d’autres actions plus radicales».

La réponse du maire

Joint par nos soins, le maire de Mechtras, Tebbakh Arab, répondra en s’adressant aux villageois : «Ce village de par son statut d’agglomération a bénéficié de sa part comme tous les autres villages, sinon un peu plus que les autres. Des revêtements en tri-couches ont été réalisés et le projet est toujours en cours. Les écoliers du village se restaurent au CEM de Tahechat et on a mis à leur disposition le transport. Le gaz de ville a été mis en service dans tout le village et même l’école primaire a été raccordée, c’est une preuve que le village n’est pas absent du radar de la mairie». Et d’ajouter : «60% du programme de l’APC dans le cadre de l’assainissement a été réalisé au village Aït Imghour. Le foyer de jeunes du village a été réhabilité durant ce mandat. 7,4 millions de dinars ont été également votés pour le revêtement des axes routiers endommagés par les travaux de gaz. Un montant de 1,1 milliard de centimes a été voté dans le cadre des PCD 2016 pour les travaux de revêtement, une preuve que le village a eu la part du lion. Nous venons également de bénéficier d’un montant de 2,5 millions de dinars sur le budget de wilaya pour l’aménagement de l’aire de jeux du village, une autre preuve que le village n’a pas été oublié». Concernant la fontaine du roi (Thala Ouguelid), le maire expliquera : «La fontaine a été sabordée en 2009, bien avant notre arrivée à l’APC. Plusieurs entreprises ont été engagées pour le captage et la distribution de cette eau, mais elles ont été empêchées de faire leur travail. à présent, une autre entreprise est retenue et cette fontaine sera récupérée au bénéfice de la population. Mais que l’on comprenne que l’eau de la fontaine ne couvrira pas tous les besoins de notre population, nous aurons toujours besoin de l’eau du barrage. Nous venons aussi de construire un château d’eau d’une capacité de 1000 m3 qui sera bientôt mis en service et mettra fin aux pénuries d’eau». Au sujet du ramassage scolaire, Arab Tabbakh dira : «Notre parc roulant est ancien et les pannes sont, en effet, fréquentes. Mais à chaque fois que ça arrive, deux vice-présidents s’occupent de louer des fourgons pour transporter les lycéens. Nous avons aussi délibéré pour l’achat d’un bus neuf qui permettra aux écoliers d’être transpostés dans de meilleures conditions. étant ancien professeur au lycée, je sais ce que coûtent les retards aux écoliers».

H. T.