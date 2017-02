Les villageois d’Oued Rekham bloquent la route

Par DDK | Il ya 47 minutes | 71 lecture(s)

Des dizaines de villageois d’Oued Rekham, dans la commune d’Aïn Turk, ont bloqué, hier, la voie d’évitement, menant de l’autoroute Est-ouest à la RN5, pour protester contre l’état dégradé de cette route. Par cette action, les villageois souhaitent l’intervention des autorités locales pour la prise en charge de ce tronçon fortement dégradé, surtout, par les passages des camions de gros tonnage. Il est utile de signaler que les autorités locales avaient interdit, il y a de cela plus de deux ans, l’accès des poids lourds au tronçon autoroutier traversant Ain-Turk et Djebahia, en bifurquant la circulation sur la RN5, à hauteur de Oued Rekham. Ce qui a le plus irrité les villageois, c’est le refus des transporteurs de voyageurs, assurant la desserte entre le chef-lieu Bouira et les villages de Oued Rekham et Zeboudja, de rallier ces villages. Les transporteurs préfèrent faire descendre les voyageurs un peu plus loin de l’arrêt initial, en évoquant la difficulté d’accès au tronçon, au vu de son état dégradé. Ces transporteurs, tout comme lesdits protestataires, soutiennent que la route en question nécessite, à présent, une entière réhabilitation. Il faut signaler que ladite route a été rouverte à la circulation durant la mi-journée.

A. B.