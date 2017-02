Des habitants de Zberboura ferment la décharge communale

Par DDK | Il ya 49 minutes | 76 lecture(s)

Des citoyens du village Zberboura, relevant de la commune de Lakhdaria, au nord de la wilaya de Bouira, sont montés au créneau hier, en bloquant l’accès à la décharge communale sise au niveau de leur village. Ces derniers réclament la délocalisation immédiate de cette structure ou la réalisation d’un centre d’enfouissement technique (CET), et ce, afin d’éliminer les risques d’épidémies et de dégradation de leur environnement direct. En effet et dès 08h du matin, aucun camion à benne n’a pu accéder au site pour le déchargement des ordures. Les opérations d’incinération ont été aussi suspendues. Vers 10h, les villageois en colère, pour poursuivre leur protestation, se sont déplacés vers le siège de l’APC de Lakhdaria où ils ont observé un sit-in pour transmettre leurs doléances au premier responsable de la commune. Le même responsable a finalement reçu une délégation des protestataires et s’est engagé à relancer le projet du CET. Pour rappel, ce projet a été inscrit en 2011 pour un budget de 23 milliards de centimes, mais il n’a pu être concrétisé pour des contraintes techniques.

O. K.