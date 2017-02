Des demandeurs de logements ferment la mairie

Par DDK | Il ya 48 minutes | 63 lecture(s)

Plus de vingt personnes se sont rassemblées hier matin sur la place publique devant la mairie avant de fermer le siège de l’APC d’Ath Leqsar pour protester contre la répartition de neuf (9) logements sociaux, quota qui n’avait pas été distribué lors de la dernière répartition des 66 logements. Une contestation qui a pour origine une rumeur persistante faisant état d’une distribution au profit de certains villageois d’Outtouf. Ces derniers, en effet, devaient être pris en charge dans le cadre du RHP. Les éléments de la brigade de gendarmerie d’Ath Leqsar qui ont été dépêchés sur les lieux n’ont pas réussi dans un premier temps à faire revenir à la raison les protestataires qui campaient sur leurs positions. Ce n’est qu’avec l’arrivée du chef de daïra de Bechloul que les contestataires sont revenus à de meilleurs sentiments et ont accepté de s’entretenir avec le responsable. Les demandeurs de logements sociaux ont mis en exergue que leurs dossiers avaient été déposés depuis plusieurs années et que malgré les critères qu’ils disent remplir, ils demeurent «marginalisés par toutes les distributions» Les pourparlers n’avaient toujours pas abouti hier après-midi et les portes de l’APC demeuraient fermées en attente d’un terrain d’entente.

Hafidh B.