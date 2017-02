Grogne à Sedara

Par DDK | Il ya 47 minutes | 68 lecture(s)

Des dizaines d’habitants du village de Sedara, dans la commune d’El-Hachimia, au sud de la wilaya, ont fermé, hier, le CW97 reliant la commune à Hamam Ksana pour protester contre «leur exclusion» du projet de raccordement au gaz naturel. Selon une source locale, une partie des foyers du village n’a pas été incluse dans le projet de raccordement au gaz dont les travaux viennent d’être achevés. Les villageois qui ne s’attendaient pas à un tel revirement de la situation ont été surpris en voyant l’entreprise chargée des travaux quitter les lieux en pliant bagages il y a de cela deux jours. Les villageois protestataires exigent des explications claires quant aux raisons ayant amené à l’exclusion de certains foyers du projet. Par ailleurs, les protestataires interpellent les autorités locales sur la violation de l’interdiction d’accès au CW97 aux poids lourds. Ces derniers continuent d’enfreindre la loi en empruntant ce chemin pour se rendre dans les carrières d’agrégats d’El-Hachimia. Pourtant, une voie d’évitement a été spécialement créée pour les poids-lourds, pour éviter qu’ils empruntent le CW97. Joint par téléphone, le maire d’El-Hachimia, Hamid Abdat, nous confiera que “des problèmes techniques sont survenus dans le village et concernent trois familles incluses dans le plan de raccordement”. Selon lui, ses services ont d’ores et déjà contacté les services de la SDC Bouira pour remédier au problème et permettre l’installation des compteurs. Le maire fera, par ailleurs, savoir qu’il existe encore dix (10) foyers au niveau du village qui ne sont pas inclus dans l’actuel plan de raccordement, mais, selon lui, des devis ont été établis et seront remis aux services concernés pour leur futur raccordement au gaz naturel.

Djamel M.