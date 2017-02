L’ANCA rassure et prédit une baisse

Par DDK | Il ya 1 heure | 80 lecture(s)

L’association nationale des commerçants et artisans (ANCA) a rassuré que les prix des fruits et légumes, notamment la tomate, seront revus à la baisse prochainement, soit après la période des intempéries.

Depuis le début des intempéries qui ont touché plusieurs régions du pays, les prix des fruits et légumes ne cessent de cracher le feu. Une situation qui a suscité le désarroi des citoyens, notamment les petites bourses qui n’arrivent pas à subvenir aux besoins de leurs familles, face à la hausse vertigineuse de ces produits alimentaires, notamment la tomate dont le prix a atteint les 200 DA le kilo. Selon le président de l’association nationale des commerçants et artisans (ANCA), El Hadj Tahar Boulenouar, “cette hausse des prix est liée au manque de fruits et légumes sur le marché national, à cause des intempéries qui ont empêché les agriculteurs à récolter leurs produits”. De ce fait, M. Boulenouar a tenu à rassurer que ces produits seront disponibles, prochainement, d’une manière abondante sur le marché national. M. Boulenouar a fait état, dans ce sillage, d’une «importante» quantité de tomates qui sera écoulée, prochainement, sur le marché national. «Les agriculteurs des wilayas du sud ont achevé leurs récoltes de tomate qui sera bientôt commercialisée sur le marché national. En effet, son prix baissera automatiquement», a-t-il affirmé. Par ailleurs, il est utile de rappeler que ladite organisation syndicale a procédé à l’installation d’une commission professionnelle, pour assurer aux commerçants du détail l’approvisionnement en produits alimentaires durant les périodes d’intempéries et des catastrophes naturelles. «En raison du manque d’approvisionnement en produits alimentaires, suite aux perturbations atmosphériques, nous avons décidé de mettre en place une commission professionnelle, afin d’en finir avec cette problématique et garantir la disponibilité des produits alimentaires, ainsi que la stabilité de leurs prix», a indiqué l’ANCA.

Samira Saïdj