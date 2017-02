La DSA initie une journée de formation

Par DDK | Il ya 1 heure | 79 lecture(s)

Une journée de formation a été organisée, hier matin, par la Chambre d’Agriculture en collaboration avec la DSA à l’attention des propriétaires de chambres froides afin d’assurer un meilleur stockage de ce tubercule produit en grande quantité à travers la wilaya de Bouira. Selon M. Akkouche Abdelmalek, secrétaire général de la Chambre d’Agriculture de Bouira, il y a un réel besoin qui s’exprime à travers la wilaya : «Auparavant, nous travaillions essentiellement sur la production de pommes de terre, aujourd’hui, nous produisons suffisamment et de manière qualitative. Maintenant il reste que cette production doit être, soit transformée, soit stockée dans de bonnes conditions. Il y a des périodes où nous produisons en excédant et des périodes de soudure au cours de laquelle nous ne produisons pas. Devant cet état de fait, nous devons stocker le maximum afin de prévoir une alimentation de la pomme de terre sur le marché. Il se trouve toutefois que ce stockage doit se faire selon des techniques et des normes bien déterminées qui doivent être respectées. Pour la production de pomme de terre d’arrière-saison, le problème de stockage et de conservation ne se pose pas avec autant d’acuité, ce qui n’est pas le cas pour le tubercule récolté au cours de l’été. La pomme de terre d’arrière-saison qui se récolte de décembre à février est souvent emmagasinée dans des hangars à température ambiante ou sous terre dans les champs, ce qui ne l’altère pas au vu des températures de saison hivernale. Toutefois en été, ces méthodes ne peuvent être utilisées en raison de la chaleur. De ce fait, seules les chambres froides sont à même de stocker les pommes de terre récoltées au mois de juin et de juillet. Les propriétaires de ces chambres froides et même leurs ouvriers ne connaissent pas grand-chose aux techniques de stockage de la pomme de terre afin de la ressortir avec les mêmes qualités nutritives, gustatives et même de l’apparence du tubercule. Nous remarquons que sur les étals des marchands de légumes, la pomme de terre déstockée sortant de la chambre froide se reconnaît au simple coup d’œil. Si ces patates étaient bien stockées, on ne pourrait pas les différencier des autres pommes de terre. Il s’agit là d’un non-respect de stockage qui se détecte immédiatement, en plus lors de la cuisson, la pomme de terre brunit et se caramélise. C’est justement de ses mauvaises conditions de stockage que provient la saveur sucrée du tubercule», déclarera M. Akkouche. Ainsi, les différents volets de la récolte au stockage ont été abordés par M. Amrar Said, consultant à l’Office National Interprofessionnel des Légumes Et Viandes (ONILEV), Mme Gacem Fatma, Directrice Générale de l’Institut Techniques des Cultures Maraichères (ITCM) et Mlle Benkreira, chef de département régulation à l’ONILEV. En premier lieu la Directrice Générale de l’Institut Techniques des Cultures Maraichères (ITCM), Mme Gacem fera son exposé en mettant en exergue les conditions spécifiques lors de la récolte notamment pendant l’arrachage de la pomme de terre en période fraîche, les ramasser immédiatement et ne pas laisser les tubercule exposés au soleil. Par la suite l’accent a été mis sur le tri et la destruction des patates abimées et éviter de les blesser lors de l’arrachage. La phase de séchage est également une étape incontournable avant d’emmagasiner les pommes de terre dans les chambres froides et le sas prévu à cet effet doit être utilisé pour empêcher le choc thermique du tubercule qui se retrouverait avec un taux de sucre trop élevé lors de sa consommation. Les formateurs ont également fait part de leurs expériences dans d’autres wilayas où ils ont eu à cerner les principaux facteurs pouvant être à l’origine de l’altération de la pomme de terre. Etaient présent à cette journée de formation tous les propriétaires de chambres froides de la wilaya de Bouira, leurs employés, les présidents d’associations des producteurs de pommes de terre ainsi que les producteurs de pommes de terre qui ont pu découvrir les techniques de stockage en respectant les normes et les températures de conservation. La wilaya de Bouira produit actuellement plus d’un million de quintaux avec plus de 6000 hectares destinés à la production de pommes de terre et de semences. Les superficies de stockage dans les chambres froides de la wilaya sont de l’ordre de plus de 76 000 m3 dont 7 500 pour le Système de Régulation des Produits Agricoles de Large Consommation (SYRPALAC). Ces chambres froides sont d’une capacité variant entre 500 m3 jusqu’à 10 000 m3 voire plus. À titre d’exemple, la commune de Haïzer et d’El-Adjiba disposent de plus de 11 000 m3 chacune, et pour la commune d’El-Esnam 21 000 m3 sont disponibles pour recevoir le surplus de production de pommes de terre du plateau d’El-Esnam.

Hafidh Bessaoudi