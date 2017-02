Le présumé coupable s’est rendu

Par DDK | Il ya 1 heure | 124 lecture(s)

Les étudiants de l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, encore sous le choque, ont observé un rassemblement, hier, pour dénoncer l’assassinat du jeune étudiant survenu dans la soirée de vendredi dernier.

Ils étaient quelques dizaines devant la bibliothèque centrale de Hasnaoua, répondant à l’appel des différents comités du campus, groupés en collectif pour l’occasion. Comme c’est devenu une tradition chez les étudiants de l’UMMTO pour chaque action de protestation, les chansons de Matoub Lounès résonnaient, hier, dans l’enceinte universitaire. Ils étaient certes nombreux les étudiants participant au rassemblement, mais «pas assez compte tenue de la gravité de la circonstance», commenta un membre de comité. L’action avait un double-objectif, selon les organisateurs : «Dénoncer le lâche assassinat du jeune étudiant devant le portail de l’université» et «manifester la solidarité des étudiants avec la famille et les amis de Djamel», a-t-on indiqué. Une minute de silence a été observé par l’ensemble des présents, dans une ambiance de recueillement et de tristesse, mais aussi de colère. Les étudiants ont exprimé leur révolte à travers des prises de paroles. Ils furent unanimes à souligner «le danger qui guette les étudiants à l’intérieur comme à l’extérieur de l’université». Les intervenants ont tous appelé les agents de sécurité et l’administration à «faire leur travail pour assurer la sécurité de la communauté estudiantine», menaçant qu’à défaut «ce seront les structures autonomes (comités) qui s’en chargeront». Pour rappel, les faits remontent à la nuit de vendredi dernier, à 21heure. Une simple dispute s’était transformée en drame. Le jeune étudiant en langue et littérature anglaises a été assassiné par un coup de poignard devant le portail de Hasnaoua. Par ailleurs, on croit savoir que le présumé coupable, jusque là en fuite, s’est rendu, hier, aux forces de l’ordre, avons-nous appris auprès d’une source sécuritaire. Le rassemblement d’hier n’est que le début d’une série d’actions de dénonciation qui va suivre», a-t-on appris sur place. Les étudiants prévoient en effet de marcher la semaine prochaine dans les rues de la ville des genêts.

Kamela Haddoum.