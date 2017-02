6 morts et 59 blessés dans des accidents

Par DDK | Il ya 1 heure | 76 lecture(s)

Les tronçons de l'autoroute Est-ouest et de la RN5 à Boumerdès ont été encore une fois le théâtre, en moins d'une semaine, de graves accidents de la circulation, ayant causé 6 morts et 59 blessés. Selon un communiqué du groupement de la gendarmerie, ces drames ont été provoqués suite à des collisions entre des véhicules ou des dérapages survenus lors des dernières intempéries. Un constat qui n'exclut nullement l’excès de vitesse chez de nombreux chauffeurs, notamment les jeunes, et le non-respect du code de la route. Selon le même bilan, les éléments de la brigade de gendarmerie de Souk El-Had, dans la daïra de Thenia, ont saisi, dans un camion, une quantité de 31 400 bouteilles de boissons alcoolisées sans autorisation. Cette action a eu lieu à la sortie sud de la ville. Les dossiers des mis en cause dans cette affaire ont été envoyés aux instances judiciaires concernées, conclut le même communiqué.

Salim Haddou