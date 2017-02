Promouvoir le dépistage précoce

Par DDK | Il ya 8 minutes | 1 lecture(s)

La Journée mondiale de lutte contre le cancer, célébrée le 4 février dernier, a coïncidé, cette année, dans la wilaya de Béjaïa, avec le lancement de la campagne nationale de dépistage précoce du cancer colorectal.

Le choix de la wilaya de Béjaïa pour lancer cette campagne n'était pas fortuit, car la région enregistre annuellement des centaines de nouveaux cas. à titre illustratif, le service oncologie de l'hôpital d'Amizour a recensé, en 2015, plus de 500 cas de cancéreux. Une prédominance du cancer de sein chez les femmes et du cancer colorectal chez les hommes a été constatée par ce service. Le mot d'ordre cette année est au dépistage précoce. En plus des structures de santé, plusieurs associations œuvrant au profit des cancéreux, à l'instar de l'association Tudert d'Amizour, multiplient les campagnes de sensibilisation et d'information sur cette maladie, considérée comme la deuxième cause de mortalité en Algérie, après les maladies cardio-vasculaires. Le but à travers ces campagnes de sensibilisation est de promouvoir la culture du dépistage précoce chez les citoyens. Il est utile de souligner que plusieurs obstacles empêchent les citoyens de se rendre dans une structure de santé pour solliciter un dépistage. Les deux raisons principales sont la peur de faire face à la vérité et le tabou. Pourtant, le dépistage précoce, de l'avis des cancérologues, peut sauver des vies. En effet, le diagnostic précoce d'un cancer favorise son traitement efficace et augmente les chances de la guérison du patient.

Quinze cas positifs dépistés à Souk El-Tenine

Sur les 700 personnes ayant effectué un dépistage précoce à la polyclinique de Souk El-Tenine, depuis le lancement en janvier dernier de la campagne de dépistage du cancer colorectal, 15 cas se sont avérés positifs. Ces derniers ont été orientés vers le centre hospitalo-universitaire de Béjaïa pour une prise en charge approfondie.

